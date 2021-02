Fiorentina, Lirola: "A Marsiglia sono felice. Futuro? A giugno vedremo"

Il terzino spagnolo Pol Lirola, di proprietà della Fiorentina ma da gennaio passato in prestito all'Olympique Marsiglia per sei mesi, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di oggi in vista della partita contro il Nantes. Il giocatore ha parlato anche del suo futuro, queste le sue parole: “È vero che qui sono in prestito, ma per il momento penso solo a giocare bene e vedremo a giugno se la società mi terrà, ma qui sono molto contento“.