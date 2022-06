Fiorentina, lotta a due per il ruolo di vice-Cabral: Jovic e Pinamonti sul taccuino viola

Cercasi bomber per la Fiorentina. I viola per la prossima stagione punteranno molto su Cabral, investimento da 15 milioni di euro, ma sono alla ricerca di un attaccante che possa lottare per il posto con il brasiliano. La rosa per il momento si è stretta a due elementi: come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo sarebbe Luka Jovic ma l’ingaggio monstre del calciatore del Real Madrid renderebbe tutto più complicato. L’alternativa, si legge, sarebbe Andrea Pinamonti, giocatore che piace molto a Vincenzo Italiano.