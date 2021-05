Fiorentina, Milenkovic andrà via ma vorrebbe restare in Italia: ci sono Juve e Inter

vedi letture

Nikola Milenkovic contro il Napoli ha giocato la sua ultima partita in maglia viola. Almeno questo è quello che riporta La Gazzetta dello Sport, visto che il giocatore avrebbe stretto un patto con Commisso per liberarsi nel corso della prossima estate. La Fiorentina chiede 25 milioni ma con il contratto in scadenza nel 2022 e la ferma volontà di cambiare maglia, difficile che si arrivi a queste cifre. Il serbo vorrebbe restare in Italia, dove Inter e Juventus hanno fiutato l'affare, ma il suo agente Ramadani sta battendo anche altre piste, soprattutto in Premier League, dove Arsenal, Manchester United e Tottenham sono molto attratte dal centrale titolare della nazionale serba. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.