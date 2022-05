Fiorentina, per l'attacco resta viva l'ipotesi Joao Pedro: due mesi fa contatto diretto col Cagliari

Joao Pedro piace molto alla Fiorentina, scrive stamani La Nazione. E visto che a Cagliari è iniziata la rivoluzione dopo la retrocessione in Serie B, potrebbe essere un profilo buono per l'attacco viola. Due mesi fa è stato registrato un contatto diretto che spinge in questa direzione - aggiunge il quotidiano - occhio però alla situazione Belotti con il Torino.