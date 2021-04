Fiorentina, Pezzella: "Grande partita, peccato per l'errore a inizio ripresa. Ora tutte finali"

German Pezzella, capitano della Fiorentina, commenta così a Sky l’1-1 con la Juve: “Abbiamo fatto un grande primo tempo e abbiamo sbagliato la prima giocata del secondo. Abbiamo continuato a fare la partita che dovevamo dopo il gol. Quest’anno ci ha penalizzato la discontinuità. All’andata abbiamo fatto una grande partita, oggi pure, peccato per i tre punti non portati a casa. Ogni partita è importante, ci mancano ancora molte partite e andranno affrontate come finali. Contro le big proviamo sempre a prendere i tre punti, oggi ci è mancato un pochino per prenderli”.