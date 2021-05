Fiorentina, Politano è il primo nome fatto da Gattuso. Piace anche Sensi dell'Inter

Nei prossimi giorni Rino Gattuso effettuerà la prima visita al cantiere del Viola Park, futuro centro sportivo della Fiorentina. Il primo approccio alla nuova avventura, mentre con i propri collaboratori sta già passando al vaglio la rosa attuale in vista del prossimo campionato. Per i nomi in entrata, si parla già dell'interesse per un fedelissimo come Politano anche se resta da capire se De Laurentiis sarà disposto a trattare col club che ha accolto il proprio ex e poco amato tecnico. Per il centrocampo piace Sensi e la Fiorentina seguirà le evoluzioni di casa Inter. Ci sarebbe anche un'opzione già strappata per Torreira nel corso dell'inverno, ma deciderà Gattuso se affondare il colpo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.