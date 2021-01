Fiorentina, Pradè insiste per Torreira: si lavora al prestito con obbligo a 11 milioni

La Fiorentina non molla Lucas Torreira. Daniele Pradé è intenzionato a riportare in Italia il centrocampista uruguaiano conosciuto ai tempi della Sampdoria per rinforzare la squadra di Cesare Prandelli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, i viola vorrebbero convincere l'Arsenal a cedere il giocatore sulla base del prestito con obbligo di riscatto a una cifra che non superi gli 11 milioni di euro. La trattativa, si legge, sarebbe alla fase del "prendere o lasciare".