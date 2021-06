Fiorentina, Ribery a cena con Gattuso: il francese apre alla permanenza

Secondo quanto scrive La Nazione ieri in Versilia è andato in scena un incontro tra Rino Gattuso e Franck Ribery. Ieri il francese è partito nel pomeriggio in direzione mare dove ha ha raggiungo il suo procuratore Davide Lippi. Prima una tappa al Centro "Marco Polo" di Viareggio, dove si è intrattenuto con alcuni baby calciatori increduli. Poi la Gena con Gattuso, anche lui arrivato in serata in Versilia. Il francese ha aperto alla sua permanenza in viola.