Fiorentina, si raffredda Hien: ora c'è il Torino in pole. Sutalo o Murillo per la difesa viola

vedi letture

Da Sky Sport arrivano nuovi aggiornamenti sui possibili movimenti di mercato della Fiorentina, specie per quanto riguarda il reparto arretrato. Isak Hien dell'Hellas Verona è sempre nel mirino della dirigenza gigliata, ma la pista si è raffreddata molto (in pole adesso c'è il Torino). Il primo nome per la retroguardia di mister Italiano resta così quello di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria.

Alternativa brasiliana

Se questa operazione non dovesse andare in porto, il secondo nome della lista di Barone, Pradè e Burdisso è invece quello di Murillo Santiago Costa dos Santos, difensore centrale classe 2002 del Corinthians per il quale la Fiorentina ha già offerto 12 milioni di euro.