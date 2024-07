Fiorentina, Tessmann possibile colpo per la linea mediana: c'è già il sì del giocatore

vedi letture

Dopo gli ingaggi di Kean in attacco, Pongracic in difesa e Colpani sulla trequarti, la Fiorentina si appresta a rinforzare anche il centrocampo. Tanti nomi sono stati accostati ai viola in questi giorni ma, al momento, il primo sulla lista è quello di Tanner Tessmann. Il giocatore del Venezia ha convinto sia dirigenti che allenatore, per quel mix tra fisicità e tecnica che propone sul campo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Pradè è andato alla carica formulando tramite intermediari una prima offerta agli arancioneroverdi. La richiesta è di di circa 5-6 milioni, in linea con i parametri viola così come l'ingaggio che vorrebbe percepire. A Firenze contano sui buoni rapporti con la dirigenza veneta, sperando di chiudere al più presto l'affare visto che è già arrivato il sì del giocatore al trasferimento nel capoluogo toscano.

Sullo sfondo restano altri nomi, di cui si è parlato ultimamente per il centrocampo viola. Tra questi figura Sandi Lovric, ma le cifre richiesta dall'Udinese non sono in linea con quelle a cui vuole arrivare la Fiorentina. La base per intavolare una trattativa infatti è di 12-13 milioni, ma gli uomini mercato del club di Commisso potrebbero proporre eventualmente non più di 6-7 milioni.