Fiorentina, Torreira: "Juve in Coppa Italia? I tifosi ci tengono, ma prima pensiamo al Sassuolo"

"Io sono felicissimo di giocare alla Fiorentina, per molto tempo si è parlato di un mio possibile arrivo a Firenze. La città e i compagni mi hanno accolto benissimo e per questo sono davvero contento di essere qua. Cerco di dare sempre il massimo sia dentro che fuori dal campo". Parla così Lucas Torreira, regista della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola: "Sassuolo? Sarà una gara difficilissima perché in casa abbiamo fatto tanta fatica. All'andata il portiere fece tantissime parate. La strada giusta è quella del lavoro. Juventus? Prima pensiamo a sabato sera, sappiamo che i tifosi ci tengono tanto a battere la Juventus e noi non vogliamo deluderli".