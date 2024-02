TMW Fiorentina, vanno avanti i contatti con il Genoa per Gudmundsson. Permane distanza

Sono ore di fuoco per l'ultimo acquisto di casa Fiorentina, un esterno d'attacco da regalare a mister Italiano entro le 20 di oggi, termine ultimo per gli acquisti nel nostro paese, se si eccettuano quei giocatori svincolati prima della data della conclusione per i quali ci sarà invece tempo fino a marzo.

Il grande obiettivo di casa viola si chiama Albert Gudmundsson (26 anni), vero e proprio mattatore del Genoa in questa prima parte di campionato e pallino del tecnico gigliato Italiano, che lo ha indicato alla sua dirigenza come il rinforzo ideale per provare a raggiungere gli obiettivi rimasti a disposizione.

Ecco il punto della situazione secondo le informazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com: vanno avanti, e l'hanno fatto anche nella mattinata di oggi, i contatti tra le due società, con il Genoa che però mantiene il punto rispetto alle richieste avanzate ieri e non si discosta granché dalla volontà di incassare almeno 30 milioni di euro. In queste ore atteso anche un ultimo tentativo da parte della Fiorentina che proverà ad andare incontro per quanto possibile alle richieste dei rossoblù. In ogni caso la società toscana tiene aperte anche altre piste alternative, come può essere ad esempio Ramazani dell'Almeria.

In questa prima parte di stagione a Genova, l'islandese ha messo insieme 22 presenze con 11 gol e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia.