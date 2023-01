Fiorentina, Venuti non rinnoverà il suo contratto con i viola: ipotesi Empoli già adesso

Il futuro di Lorenzo Venuti sarà con ogni probabilità lontano da Firenze e secondo quanto riportato da La Nazione il terzino potrebbe comunque rimanere in Toscana, vestendo la maglia dell'Empoli. Oltre a Zurkowski il club azzurro potrebbe chiedere anche lo stesso Venuti alla Fiorentina, che non intende fargli firmare il rinnovo di contratto e potrebbe anche salutare i viola in questo mese di gennaio.