Focus allenatori, Allegri: Roma, Real o Premier. Il giorno del rientro si avvicina, 2 anni dopo

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - 5 anni alla Juventus, 5 Scudetti vinti e striscia di Conte allungata ad 8 successi consecutivi (poi arriverà il nono con Sarri). Oltre a 4 Coppa Italia e 2 Supercoppe. Ma la permanenza di Massimiliano Allegri a Torino ha regalato anche due finali di Champions League (perse entrambe, con Barcellona e Real Madrid) e più in generale la sensazione di una crescita della squadra in termini tecnici e di personalità. Poi, dopo 5 anni, l'addio che ha sancito la fine di uno dei cicli più vincenti della storia bianconera.

Prospettive future - Da giugno 2019 a, verosimilmente, giugno 2021. Il tecnico livornese, salvo colpi di scena ad oggi improbabili, tornerà a sedere su una panchina la prossima estate. Ovvero due anni dopo l'ultima volta. Un lasso di tempo in cui Allegri si è riposato, ha ricaricato le batterie mentali dopo il quinquennio bianconero e ha raccolto gradimenti e sondaggi. Dall'Italia e dall'estero. In Serie A la squadra più chiacchierata, nonché quella che potrebbe rappresentare soluzione gradita, è la Roma. Pista non percorribile a metà stagione come si era detto nelle scorse settimane, ma a fine anno con un progetto sportivo ambizioso il cerchio potrebbe chiudersi. Big europee permettendo: in Spagna continuano ad accostarlo alla panchina del Real Madrid, nel caso in cui (probabile) Florentino Perez decida di non andare avanti con Zidane. Il PSG, che in passato si era interessato, si è sistemato con Pochettino. Il Barça storicamente valuta altri profili. Il Bayern ha vinto tutto con Flick. Resta così la Premier League, dove diverse squadre potrebbero pensare ad Allegri per rilanciare i propri progetti...

Ultima squadra allenata: Juventus, fino al giugno 2019

Età: 53