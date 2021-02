Focus allenatori, Giampaolo: addio al Torino dopo 5 mesi. Per allenare in Serie A deve aspettare

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Doveva essere la grande occasione di rilancio, per Marco Giampaolo. Il tecnico era reduce dalla fallimentare esperienza al Milan e il Torino sembrava la squadra giusta per ripartire e far vedere un calcio sui livelli di quello mostrato alla Sampdoria. La storia in granata invece non inizia nel migliore dei modi, col mercato che risponderà solo in parte alle sue richieste. Da qui il cambio modulo rispetto al dogmatico 4-3-1-2 e le tante, troppe difficoltà sul campo. Tanto che il 18 gennaio, 5 mesi dopo il suo annuncio, arriva l'esonero e la sostituzione da parte di Davide Nicola, con la squadra al terzultimo posto in classifica.

Prospettive future - Difficile fare previsioni future, l'addio al Torino in fondo è notizia di poche settimane fa. Quel che è certo è che il tecnico è ancora sotto contratto coi granata, essendo arrivato un esonero e non una risoluzione. Inoltre, avendo allenato in questa stagione, non potrà prendere un'altra panchina di Serie A in questo torneo. Per questo per capire il futuro servirà aspettare qualche mese. Una volta terminato il campionato e chiusa la stagione, magari qualche squadra punterà sulla sua voglia di rivincita dopo due avventure, con Torino e Milan, non propriamente esaltanti. Ma ad oggi dare indicazioni in tal senso è esercizio complicato.

Ultima squadra allenata: Torino, fino a gennaio 2021

Età: 53