Focus allenatori, Juric: blindato dal contratto, felice del mercato. Ma le grandi osservano

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando l'Hellas Verona di Ivan Juric A un passo dall'Europa con un diktat ben preciso: prima la salvezza. Perché Juric e D'Amico, tecnico e direttore sportivo dell'Hellas, protagonisti di un Odi et Amo di ovidiana ispirazione, hanno le idee chiarissime. Ogni volta che son stati fatti voli pindarici, Icaro si è scottato quanto meno le ali. Sicché piedi per terra e que serà serà. Nelle ultime quattro, tre ko, giusto dopo i proclami della piazza. Prima, un ruolino di marcia quasi da Europa. L'Hellas Verona è nono, a debita distanza dalla salvezza, obiettivo che realisticamente non è lontano pure secondo la matematica.

Prospettive future: Juric è tra i tecnici più ambiti d'Italia. Ha rinnovato e dopo le sciabolate sui rinforzi, ma su un ciclo che è dovuto ripartire da zero in pochi giorni, si è dimostrato e pure dichiarato felice dei rinforzi di gennaio. C'era la Fiorentina un anno fa, in molti ritengono che un giorno prenderà il posto di Gasperini, suo maestro e mentore, all'Atalanta. Chissà. Intanto il Verona se lo gode, da capire se riusciranno a resistere entrambi alle inevitabili sirene da parte delle grandi che il manico in campo di questa squadra merita.

Da quanto tempo allena l'Hellas Verona: giugno 2019

Che contratto ha: giugno 2023