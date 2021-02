focus Classifiche a confronto: -1 Inter, -9 Juve, -10 Lazio! Il Milan resta la migliore

Classifiche a confronto in Serie A dopo 23 giornate. Rispetto alla passata stagione l'Inter capolista - che ha allungato sul Milan dopo il derby vinto - ha un punto in meno. Decisamente peggiore il confronto delle due squadre che nello scorso campionato erano in lotta coi nerazzurri per il titolo: -9 Juventus, -10 Lazio.

La squadra col saldo migliore resta il Milan: +17. Positivo anche quello di Roma, Napoli e Sassuolo. In coda a spiccare sono il -17 del Cagliari e il -18 del Parma. Ecco il dato.

Inter 53 (-1 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 23 giornate)

Milan 49 (+17)

Juventus 45 (-9)

Roma 44 (+5)

Atalanta 43 (+1)

Lazio 43 (-10)

Napoli 40 (+10)

Sassuolo 35 (+6)

Hellas Verona 34 (=)

Sampdoria 30 (+7)

Genoa 26 (+7)

Bologna 25 (-8)

Udinese 25 (=)

Fiorentina 25 (=)

Benevento 25 (in Serie B)

Spezia 24 (in Serie B)

Torino 20 (-7)

Cagliari 15 (-17)

Parma 14 (-18)

Crotone 12 (in Serie B)