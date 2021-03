focus Classifiche a confronto: +5 Inter, +20 Milan! Crollo della Lazio, peggio solo il Parma

Classifiche a confronto dopo 26 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione l'Inter capolista ha cinque punti in più. Al secondo posto c'è il Milan, che ha 20 punti in più rispetto alla passata stagione ed è la squadra col confronto migliore.

Saldo positivo anche per la Roma di Fonseca quarta in classifica: +5. Mentre la Lazio di Inzaghi è letteralmente crollata: lo scorso anno, di questi tempi, aveva 62 punti, adesso ne ha 19 in meno. Solo il Parma penultimo ha un confronto peggiore rispetto a quello dei biancocelesti. Ecco il dato.

Inter 62 punti (+5 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 26 giornate)

Milan 56 (+20)

*Juventus 52 (-11)

Roma 50 (+5)

Atalanta 49 (-2)

*Napoli 47 (+8)

*Lazio 43 (-19)

Hellas Verona 38 (=)

*Sassuolo 36 (+4)

Sampdoria 32 (+6)

Udinese 32 (+4)

Bologna 28 (-6)

Genoa 27 (+2)

Fiorentina 26 (-4)

Spezia 26 (in Serie B)

Benevento 26 (in Serie B)

Cagliari 22 (-10)

**Torino 20 (-8)

Parma 16 (-20)

Crotone 15 (in Serie B)

*=Una gara in meno

**=Due gare in meno