focus Corsa salvezza: Cagliari sempre più nei guai. Torino a +5

Chi andrà in Serie B? Dopo 30 giornate di campionato, la corsa per non retrocedere sempre abbastanza delineata. Crotone, Parma e Cagliari nell'ultimo turno hanno infatti perso ulteriormente terreno rispetto al Torino, che ha vinto sul campo dell'Udinese. Nel posticipo del lunedì, il Benevento è stato sconfitto in casa dal Sassuolo e non ha ulteriormente allungato sulla terzultima in classifica. Di seguito la classifica e i calendari a confronto delle squadre coinvolte.

La classifica

Bologna 34 punti (30 gare)

Udinese 33 punti (30 gare)

Genoa 32 punti (30 gare)

Spezia 32 punti (30 gare)

Fiorentina 30 punti (30 gare)

Benevento 30 punti (30 gare)

Torino 27 punti (29 gare)

Cagliari 22 punti (30 gare)

Parma 20 punti (30 gare)

Crotone 15 punti (30 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino (data da decidere)

18 aprile - 31esima giornata

Bologna-Spezia

Cagliari-Parma

Crotone-Udinese

Lazio-Benevento

Milan-Genoa

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Roma

21 aprile - 32esima giornata

Bologna-Torino

Crotone-Sampdoria

Genoa-Benevento

Hellas Verona-Fiorentina

Juventus-Parma

Spezia-Inter

Udinese-Cagliari

25 aprile - 33esima giornata

Atalanta-Bologna

Benevento-Udinese

Cagliari-Roma

Genoa-Spezia

Parma-Crotone

Sassuolo-Sampdoria

Torino-Napoli

2 maggio - 34esima giornata

Bologna-Fiorentina

Crotone-Inter

Hellas Verona-Spezia

Lazio-Genoa

Milan-Benevento

Napoli-Cagliari

Torino-Parma

Udinese-Juventus

9 maggio - 35esima giornata

Benevento-Cagliari

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Parma-Atalanta

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Udinese-Bologna

12 maggio - 36esima giornata

Atalanta-Benevento

Bologna-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Crotone-Hellas Verona

Lazio-Parma

Napoli-Udinese

Sampdoria-Spezia

Torino-Milan

16 maggio - 37esima giornata

Benevento-Crotone

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Bologna

Milan-Cagliari

Parma-Sassuolo

Spezia-Torino

Udinese-Sampdoria

23 maggio - 38esima giornata

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Inter-Udinese

Sampdoria-Parma

Spezia-Roma

Torino-Benevento