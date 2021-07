focus Da Parolo a Eysseric, i migliori centrocampisti svincolati in Serie A

Nella giornata di ieri tanti giocatori di Serie A hanno lasciato le proprie squadre di appartenenza per naturale scadenza del contratto e da oggi possono considerarsi liberi a tutti gli effetti. Da una parte ci sono profili come Gigio Donnarumma e Giorgio Chiellini che hanno già chiaro il proprio futuro (in attesa di definizione e firme del caso), dall'altra sono tanti i calciatori ancora in cerca di sistemazione. Nel mezzo, anche qualcuno come Daniele Padelli (Udinese), Ashley Young (Aston Villa), Gigi Buffon (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter) o Borja Valero (ritiro) che si è già lasciato alle spalle la vecchia maglia per proseguire su altre strade.

I migliori centrocampisti svincolati in Serie A

La Lazio nelle scorse ore ha salutato due dei grandi interpreti degli ultimi anni, ovvero Senad Lulic e Marco Parolo. Il Cagliari ha scelto di rinunciare a Kwadwo Asamoah a soli sei mesi dal suo arrivo in Sardegna, mentre la Fiorentina ha lasciato andare Valentin Eysseric. Proprio ai viola, soprattutto con l'arrivo di Italiano in panchina, potrebbe andare Matteo Ricci dopo l'addio allo Spezia.