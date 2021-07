focus Da Ribery a Mandzukic, i migliori attaccanti svincolati in Serie A

Nella giornata di ieri tanti giocatori di Serie A hanno lasciato le proprie squadre di appartenenza per naturale scadenza del contratto e da oggi possono considerarsi liberi a tutti gli effetti. Da una parte ci sono profili come Gigio Donnarumma e Giorgio Chiellini che hanno già chiaro il proprio futuro (in attesa di definizione e firme del caso), dall'altra sono tanti i calciatori ancora in cerca di sistemazione. Nel mezzo, anche qualcuno come Daniele Padelli (Udinese), Ashley Young (Aston Villa), Gigi Buffon (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter) o Borja Valero (ritiro) che si è già lasciato alle spalle la vecchia maglia per proseguire su altre strade.

I migliori attaccanti svincolati in Serie A

Sono 5 i grandi attaccanti della Serie A che nelle ultime ore hanno detto addio alle proprie squadre. L'ultimo in ordine di tempo è stato Franck Ribery che nonostante una lunga trattativa non ha trovato l'accordo con la Fiorentina e quindi è a tutti gli effetti un calciatore svincolato. Rodrigo Palacio ha salutato il Bologna ma potrebbe restare in Italia, con Atalanta e Monza che si sono interessate a lui. Mario Mandzukic lascia il Milan dopo sei mesi decisamente complicati, Gaston Ramirez ha detto addio alla Sampdoria in cerca della prossima avventura, magari ancora in Serie A. Quindi Goran Pandev: il macedone ha lasciato scadere il proprio contratto col Genoa, ma non è escluso che possa rifirmare con il Grifone. Ammesso e non concesso che abbia ancora voglia di essere protagonista sul campo dopo aver portato la sua Nazionale a Euro2020.