FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 28° turno: Gaich è il portabandiera del Benevento

focus Serie A, la Top 11 del 28° turno: Gaich è il portabandiera del Benevento

vedi letture

Di seguito la Top 11 del 28° turno di Serie A: Benevento e Napoli protagoniste grazie ai successi esterni contro la Juventus e la Roma. Palma di migliore ad Adolfo Gaich, eroe dell'Allianz Stadium: un gol storico che vale un 8 in pagella. Ecco il 4-3-3 di Tuttomercatoweb:

LORENZO MONTIPO

Juventus-Benevento 0-1

In crescendo. Interventi rivedibili ma efficaci nel primo tempo, il miracolo più evidente è su Barba al 67’. Blinda la porta a doppia mandata sugli assalti bianconeri nel finale.

ELSEID HYSAJ

Roma-Napoli 0-2

Torna a destra, come ai tempi di Sarri. E come ai tempi di Sarri torna il terzino affidabile. Gioca nel suo ruolo e si vede, quando viene affrontano nell'uno contro uno è praticamente insuperabile e chiude bene tante diagonali.

KALIDOU KOULIBALY

Roma-Napoli 0-2

Copre tutti i tagli, non si lascia mai sorprendere dai movimenti degli avversari, ringhia su ogni pallone, non fa girare una volta il suo diretto rivale. E poi s'improvvisa anche centravanti: un vero e proprio fattore per il Napoli.

SIMON KJAER

Fiorentina-Milan 2-3

Non è certo una normalità per un difensore centrale fornire due assist in una stessa partita. Splendido quello per Ibra per lo 0-1, più fortunoso quello per il 2-2 di Brahim Diaz. Attendo e sicuro anche in fase difensiva.

ADAM MARUSIC

Udinese-Lazio 0-1

Gara bloccata? Nessun problema, si trasforma nel match winner: la difesa dell’Udinese gli fa fare quello che vuole, lui ne approfitta e segna un gol pesante che vale tre punti.

GIULIO MAGGIORE

Spezia-Cagliari 2-1

Svaria un po’ per tutto il settore centrale del campo e quando può s’inserisce per creare superiorità numerica sulla trequarti. Nel secondo tempo domina la scena: mette lo zampino sul gol del vantaggio, esce dal cilindro il 2-0.

PERPARIM HETEMAJ

Juventus-Benevento 0-1

Arriva su ogni singolo pallone. Si concede il lusso di un tunnel a Morata: la fotografia della partita, sua e dei compagni. Suda sette camicie, ne fa sudare otto agli avversari.

RUSLAN MALINOVSKYI

Hellas Verona-Atalanta 0-2

Oltre al rigore segnato, tanti appoggi precisi e una disponibilità nei confronti dei compagni che dà una marcia in più all'Atalanta.

GIANLUCA SCAMACCA

Parma-Genoa 1-2

Al primo vero pallone toccato deposita in porta sulla conclusione violenta di Zappacosta. Poi con una saetta firma il raddoppio.

ADOLFO GAICH

Juventus-Benevento 0-1

Mette a ferro e fuoco la difesa avversaria, complica la domenica a un campione come De Ligt. Già questo basterebbe. Poi riceve un regalo e lo trasforma nel gol che trasforma una bella giornata in un’impresa da ricordare.

DRIES MERTENS

Roma-Napoli 0-2

Il primo belga della storia a raggiungere i 100 gol in Serie A, il terzo in assoluto della storia del Napoli a raggiungere tale quota. Contro la Roma si conferma una sentenza, anche quando la condizione fisica non è massima: prima su punizione, poi di testa, una doppietta da 100 e lode.