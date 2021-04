focus Serie A, la Top 11 del 33° turno è a tinte argentine: Correa e De Paul i migliori

Di seguito la Top 11 del 33° turno di Serie A. Spiccano Joaquin Correa e Rodrigo De Paul: i due argentini sono gli unici ad essersi meritati un 8 in pagella.

JUAN MUSSO

Benevento-Udinese 2-4

Qualche intervento da rivedere, come l’uscita su Lapadula al momento del calcio di rigore. Ma poi si fa perdonare con un paio di parate miracolose, ingaggia anche un duello personale con Gaich. E lo vince su tutti i fronti.

NAHUEL MOLINA

Benevento-Udinese 2-4

Puntuale e preciso. De Paul appena alza la testa lo cerca sempre, lui si fa trovare con estrema facilità. Ringrazia il compagno con un gran diagonale che apre le danze al Vigorito.

KALIDOU KOULIBALY

Torino-Napoli 0-2

Da quando è tornato a questi livelli, che sono i suoi livelli tipici, il Napoli ha risalito la china. E non è un caso. Anche oggi più di una volta determinante.

FRANCESCO ACERBI

Lazio-Milan 3-0

Sempre pulito negli interventi difensivi prende il tempo agli avversari intervenendo spesso in anticipo. Prende un giallo nel primo tempo ma non riesce a condizionare la sua prestazione.

MATTEO DARMIAN

Inter-Hellas Verona 1-0

L'uomo della provvidenza è ancora una volta lui, come contro il Cagliari. Lo scudetto è sempre più vicino e sul tricolore ci sarà eccome anche la sua firma: il gregario che ogni allenatore vorrebbe avere.

RAZVAN MARIN

Cagliari-Roma 3-2

Energia pura, ciò che gli chiede Semplici è sia impostare che rifinire. Risponde presente, accendendosi nella ripresa: il suo bolide di destro da fuori buca Pau Lopez, poi serve il 3-1 sulla testa di Joao Pedro.

RODRIGO DE PAUL

Benevento-Udinese 2-4

Bello e impossibile. Non trova il gol nel 4-2, ma disegna calcio durante tutto l’arco dei 90’. Rende semplice ciò che è difficile, sforna assist e fa correre la palla negli spazi giusti.

RUSLAN MALINOVSKYI

Atalanta-Bologna 5-0

Quattro reti (tre consecutive) e cinque assist da marzo. Sta vivendo il suo miglior momento da quando è in Italia. Determinante in una squadra che ha tantissime soluzioni offensive, firma anche un assist.

JOAQUIN CORREA

Lazio-Milan 3-0

Letteralmente imprendibile. Scatenato. Indiavolato. Realizza il gol del vantaggio andando prima a recuperare il pallone a Bennacer e poi entrando in area aggirando Donnarumma. Segna il raddoppio puntando e superando Tomori. Nel mezzo anche l’assist per il gol, poi annullato, di Lazzari. Vicino alla tripletta ma Donnarumma gli dice di no.

DUSAN VLAHOVIC

Fiorentina-Juventus 1-1

Ci vogliono gli attributi, per tirare un rigore così. Ci vuole l’X Factor per tenere testa alla difesa della Juventus. 17 gol in Serie A: il ragazzo non si farà, si è già fatto.

JOAO PEDRO

Cagliari-Roma 3-2

Un tocco di fino, un pallone sfiorato con il tacco che arriva a Lykogiannis e provoca il gol dell’1-0. Perfeziona il suo score incornando di testa sul primo palo il gol del 3-1: toccata quota quindici.