Foden chiude la pratica: City sul 2-1 a Dortmund. Guardiola a un passo dalla semifinale

Il Manchester City passa ancora, e questa volta chiude il discorso. È Phil Foden, con un missile dalla distanza sugli sviluppi di un corner, a battere Hitz (non certo perfetto) nell’azione che vale il 2-1 per la squadra inglese. Con questo risultato, al BVB servirebbero tre gol per rimontare. Guardiola a un passo dalla sua prima semifinale in Champions alla guida del City.