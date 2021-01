Fonseca negativo al tampone, domani sarà con la Roma a Crotone. Positivo invece Tiago Pinto

vedi letture

Tiago Pinto è positivo al Covid-19. Il neo dg della Roma ieri era tornato dal Portogallo dopo un test molecolare risultato negativo. Oggi il dirigente è andato a Trigoria e come da prassi ha effettuato due tamponi, uno rapido e uno molecolare, risultando negativo al primo e positivo al secondo (carica virale bassa, domani farà un nuovo tampone). Il dirigente portoghese era risultato già positivo lo scorso 22 dicembre, quando lo aveva annunciato il Benfica e lui era stato costretto a saltare le ultime gare dell'ormai ex club.

Nel frattempo, la situazione legata al tecnico Paulo Fonseca, che non è partito con i giocatori questo pomeriggio per Crotone. Squadra e allenatore, ad ogni modo, hanno concluso gli stessi test che sono risultati tutti negativi. Ma siccome Fonseca oggi è stato più a stretto contatto dei giocatori, si è preferito non far partire subito l'allenatore, per fare un terzo tampone risultato poi negativo. Per questo domani il portoghese raggiungerà la squadra che invece tra poche ore - a mezzanotte - sosterrà un terzo giro di tamponi a Crotone per poter giocare domani alle 15.