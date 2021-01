Frabotta e il primo gol con la maglia della Juve: "Che emozione! Grazie Pirlo per la fiducia"

Primo gol con la maglia della Juventus per Gianluca Frabotta: "È un'emozione importante - dice a RaiSport - lo cercavo da un po'. Per me è un'opportunità di crescita, devo ringraziare il mister che mi sta dando fiducia".

In estate pensavi di avere Pirlo come allenatore dell'Under 23, quando è stato nominato tecnico della prima squadra sei stato contento?

"Inizialmente pensavamo tutti che allenasse l'under 23, poi non pensavo di giocare così tante partite. Piano piano mi ha dato fiducia e sono contento".

Ci racconti il gol?

"Speravo che la palla arrivasse e sono contento che Fagioli me l'abbia lasciata perché la stava prendendo. Gli ho urlato, per fortuna non l'ha presa e sono riuscito a calciare. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia".