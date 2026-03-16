Fragile, stanca, ma in testa. L'Inter ringrazia il Milan ma deve cambiare

La sconfitta nel derby e il pareggio con l'Atalanta avevano lasciato l'Inter in balia del destino, con una classifica scricchiolante e la sensazione diffusa che stesse per arrivare un uragano difficile da contenere. Ci ha pensato il Milan però a risollevare l’animo di Chivu, visto che i rossoneri sono caduti in trasferta contro la Lazio regalando così a Chivu un margine di otto punti di distacco. Il rischio, però, è quello di leggere questo vantaggio come un'ipoteca sullo scudetto. A nove giornate dalla fine il margine è solido ma non blindato, e una squadra come quella nerazzurra - fragile fisicamente e con qualche crepa in termini di tenuta mentale - non può certo permettersi di affidarsi agli errori altrui. Il Milan è in difficoltà, ma è ancora lì — e la corsa verso il titolo resta più aperta di quanto il distacco in classifica voglia far credere.

Mettendo da parte la classifica, uno dei problemi maggiori dell’Inter in questo frangente sembra essere la gestione delle forze. Ci sono momenti del campionato in cui il calcio smette di essere solo tecnica e si trasforma in resistenza pura, quando cioè la condizione atletica diventa davvero l’ago della bilancia tra la vittoria o la sconfitta. Cristian Chivu lo sta vedendo sulla propria pelle ad Appiano Gentile, dove sono fermi ai box dei pezzi da novanta. Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fermi ai box, ed entrambi non ci saranno nella prossima partita contro la Fiorentina. L’allenatore rumeno spera di poterli vedere dopo la sosta, ma lo staff nerazzurro deve necessariamente essere cauto per evitare guai peggiori.

Contro l’Atalanta Alessandro Bastoni è stato costretto a guardare il match dalla panchina, ma il numero 95 potrebbe tornare a disposizione contro i Viola. Sono da valutare con attenzione anche le condizioni Mkhitaryan, uscito dal campo non al top della forma al termine del match contro la Dea. Oltre ai singoli infortuni c’è un aspetto che forse preoccupa di più: l'Inter appare stanca, visibilmente svuotata, come una squadra che sente il peso del passato sulle spalle e ha paura di crollare proprio sul più bello. Segnali che Chivu non può permettersi di ignorare, non quando il traguardo è alla portata.