Frattesi: "La concorrenza è stimolante, vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni"

L'Inter vince 2-0 a San Siro contro l'Udinese e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio di Baroni. Arnautovic e Asllani segnano nel primo tempo e spianano la strada ai nerazzurri, anche Davide Frattesi va vicino alla rete ma deve accontentarsi di una buona prestazione. Proprio il centrocampista della nazionale ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo una grande profondità di rosa e questo permette a tutti di rifiatare, questa è una cosa ottima per tutta la squadra che porta benefici. Oggi siamo stati bravi a farci trovare pronti. L’obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizioni, quando entriamo in campo cerchiamo sempre di vincere perchè quando giochi all’Inter è così e deve sempre essere cosi, lo è sempre stato".

"Le rivali? Per noi forse sarebbe più interessante essere già a +15, a parte gli scherzi quando hai rivali forti che spingono hai una voglia maggiore di spingere e non sei mai scarico se abbiamo sempre qualcuno da rincorrere, i ritmi si alzano e la concentrazione è sempre maggiore. Dopo un inizio non buonissimo adesso ci siamo dentro al 100% e vogliamo andare a prendere quelle squadre che ci stanno davanti”.

"Su cosa devo migliorare? Penso che in fase di costruzione devo ancora migliorare, non è facile andare in campo e riuscire a fare quello che per me è un pò complicato, anche perché non ho troppa continuità ma è un aspetto sul quale lavoro ogni giorno e che devo assolutamente migliorare”.