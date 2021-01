Frey: "Gattuso un guerriero in campo, contento per quello che sta facendo da allenatore"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Mattino, Sebastien Frey ha parlato di Rino Gattuso: "Rino e stato un giocatore di grande carattere. Un grande guerriero in campo. E poi giocava in una squadra come il Milan che in quella generazione era davvero piena zeppa di campioni e lui lì in mezzo era indispensabile. Da allenatore sono contento per quello che sta facendo e gli auguro il meglio perché è un uomo vero, cosa rara nel calcio di oggi".