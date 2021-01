Frey: "Meret ha il potenziale per diventare un concorrente di Donnarumma. Ospina esperto"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino di Ospina e Meret: "Ospina è un portiere di grande esperienza. Da buon sudamericano si trova molto a suo agio nel giocare con i piedi e rende veloce ogni ripartenza della squadra. E forse questo il suo punto di forza rispetto a Meret che invece è meno pronto. Detto questo, però, il portiere italiano ha un potenziale enorme. Dovessi sceglierne uno? Direi Meret. Sicuramente se continua a lavorare bene ha il potenziale per diventare un serio concorrente di Donnarumma per il posto da titolare in nazionale. E poi gli darei fiducia perché ricorda un po' me i primi anni di serie A".