Friedkin: "Felice che la Roma abbia vinto dopo tanto tempo. Lo meritavano tifosi e squadra"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni del presidente della Roma Dan Friedkin, che analizza il momento del Friedkin Group e del club: “È un momento esaltante per le nostre attività. Abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi della Roma e per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conseguiti in questi anni. La Conference League? È stata un’emozione enorme, sono molto felice che la Roma sia tornata a vincere dopo tanto tempo: lo meritava la tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ma la Roma”.