Ufficiale Frosinone, Mattia Baldini nuovo responsabile dell'area scouting. Il comunicato

Nuovo innesto all'interno della dirigenza del Frosinone. La notizia era nell'aria e ve l'avevamo raccontata stamattina, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Mattia Baldini, dopo l'avventura al Bologna, ha infatti firmato per il club ciociaro e affiancherà il direttore sportivo Renzo Castagnini in questo nuovo corso a stelle strisce del Frosinone, la cui maggioranza di recente è passata al fondo americano Clara Vista.

Il comunicato del Frosinone

"Frosinone Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell’area scouting al Signor Mattia Baldini".