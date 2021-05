Futuro Donnarumma: per il CorSport è della Juve la proposta migliore. Ma deve uscire Szczesny

vedi letture

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco in questi giorni ricchi di novità e di scossoni. Mino Raiola continua a vedere nella proposta della Juventus quella più concreta e convincente per l'ormai ex portiere del Milan, anche se resterebbe da sciogliere il nodo legato alla cessione di Szczesny: per il club bianconero, infatti, è fondamentale - per una questione di conti ed equilibri - che il polacco venga ceduto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.