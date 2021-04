Futuro Giroud: Inter, Juventus e Roma sono tutt'ora interessate al francese

Il futuro di Olivier Giroud resta un rebus, ma l'Italia è una possibilità sempre concreta per l'attaccante francese, che il 30 settembre spegnerà 35 candeline. La Serie A, rivela FcInterNews.it, rimane nella sua testa una meta gradita, per caratteristiche si sente adatto alla Serie A e il sentimento è ricambiato da tre club che in tempi recenti e in modo indiretto hanno riattivato i contatti con il suo entourage. In particolare, Inter, Juventus e Roma sono tutt'ora interessati al centravanti di Chambery