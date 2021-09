Galatasaray-Lazio, le formazioni ufficiali: Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente, out Muriqi

La Lazio di mister Sarri debutta in Europa League a Istanbul, in casa del Galatasaray di Terim. Queste le formazioni ufficiali del match del Gruppo E in programma alle ore 18.45:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldou, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. Allenatore: Terim.