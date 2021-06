Galeone: "Juve, Vlahovic ideale. Allegri apprezzava Rabiot già ai tempi del PSG"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport, Giovanni Galeone, mentore in panchina di Massimiliano Allegri, ha parlato della Juve che immagina col ritorno del tecnico livornese: “Gabriel Jesus è molto bravo, ma non so se sarebbe adatto per Max. Io ho un debole per gli slavi, per me Vlahovic potrebbe fare il centravanti nella Juve. Su Chiesa ero un po’ scettico ma mi sono ricreduto. Allegri apprezzava Rabiot dai tempi del PSG, sono convinto che potrà fare il salto di qualità”.