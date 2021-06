Galliani sta con Marotta: "Oggi è un altro calcio. Ma quello di prima era più bello e romantico"

vedi letture

Protagonisti sul palco del Grand Hotel di Rimini in occasione dell’evento di apertura del calciomercato estivo, Adriano Galliani e Beppe Marotta concordano sul fatto che il calcio sia cambiato: “Marotta ha ragione - dice Galliani in riferimento alle parole dell'ad Inter- quello di oggi è un altro calcio. Berlusconi aveva in testa una sola cosa, diventare il club più vincente al mondo e non c'erano budget, poi a fine anno si tiravano i conti. Era un calcio diverso, era più bello. Era un periodo romantico. È un mondo che oggi non c'è più".