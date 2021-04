Garlando: "A Conte piacciono bruttine. Chiude il ciclo Juve e la cosa lo fa godere"

vedi letture

“A Conte piacciono bruttine. Pirlo e la bellezza di Dybala”. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando legge così i recuperi di Serie A disputati ieri: “Slalom parallelo di Inter e Juve, come neanche Thoeni e Stenmark nel ’75. […] Quest’estate chi l’avrebbe detto che il 7 di aprile la Juve dei 9 scudetti avrebbe festeggiato a 12 punti dall’Inter capolista? Sono abbracci che fotografano bene una stagione deludente, ma sono abbracci legittimi perché la vittoria su Gattuso cambia faccia alla classifica della Juve.[…] Dybala, in gol alla prima carezza, ha fatto capire al mondo quando sia mancato a Pirlo un piede del genere, con un centrocampo tanto sofferente. […] Conte è a un passo dal titolo. Sta per chiudere il ciclo storico dei 9 scudetti juventini che ha aperto di persona nel 2012: è l’Alfa e l’Omega di Andrea Agnelli. Non è difficile immaginare quanto la cosa lo faccia godere. […] Ma si sa: chi vince, scrive la storia. E, anche se a inizio stagione aveva promesso: ‘Quest’anno voglio divertirmi’, ora Conte può arringare: ‘Volete l’estetica? Andate al centro estetico’. Citofonare Arrigo. Che vale l’appello di Allegri: ‘Se volete divertirvi, andate al circo’”.