Gasperini: "Contro il Real Madrid saremo liberi, sereni. Non abbiamo l'obbligo di passare"

vedi letture

"Non snatureremo le nostre caratteristiche, perché ci hanno portato fin qui in Champions. Però è chiaro che quando giochi contro squadre di questo livello attenzione e certi accorgimenti devono esserci". Parole e pensieri di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: "Noi siamo liberi, sereni. Non abbiamo il favore del pronostico né l'obbligo di andare avanti. Vogliamo cercare di misurarci con questa squadra anche per capire la nostra reale consistenza".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini.