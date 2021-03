Gasperini su Bastoni: "Già quand'era qui si vedeva che era un predestinato. Ragazzo sano"

Domani sera Alessandro Bastoni dovrebbe essere uno dei grandi protagonisti per l'Inter nella partita contro quell'Atalanta in cui è cresciuto e si è formato da giovanissimo calciatore. Ecco come ne ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, nella conferenza stampa della vigilia: "Già giovanissimo ha dimostrato il suo valore, è del 1999. Aveva 17 anni quando era qui, è chiaro che la sua evoluzione è importante ma si vedeva che era un predestinato, ora sta rispettando tutte le aspettative. È un ragazzo per bene, sano. Tutto ciò lo aiuta a crescere".