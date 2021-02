Gasperini tiene vive le speranze della Dea in vista del ritorno col Real: "Daremo tutto in Spagna"

Non solo la sconfitta di mercoledì a Bergamo, ma anche la sfida di ritorno in Spagna. Mister Gian Piero Gasperini si è espresso così in conferenza stampa sulle speranze di rimonta della sua Atalanta agli ottavi di finale di Champions: "Peccato per il gol subito nel finale in casa. Si è già detto molto su quella partita, ci sarà tempo per il ritorno. Lo 0-1 è un risultato difficile, ma possiamo prepararci nel modo migliore. Tutto quello che abbiamo lo metteremo in campo", le parole del tecnico dell'Atalanta alla vigilia della gara con la Samp in campionato.