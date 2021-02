Gazidis: "Il Milan deve rendere i tifosi orgogliosi. Elliott vuole lo stadio più bello del mondo"

La proprietà e il rapporto con il calcio chiudono la lunga intervista di Ivan Gazidis, ad del Milan, ai microfoni di Sky: "Elliott ha una visione chiara. Vuole un Milan in alto, con valori locali, vincente. Vuole il Milan in uno stadio nuovo, il più bello del mondo. Elliott ha sempre detto che non c’è una scadenza. La proprietà ha supportato il club in maniera davvero forte. Adesso questo club può guardare con fiducia al futuro. Io voglio far parte di questo club e voglio contribuire a riportarlo tra le grandi squadre internazionali. Sono orgoglioso, mi sento tifoso, oggi mi sento davvero milanista. Ho un sentimento molto forte per questa società. Non è una sfida finanziaria, ma la sfida della mia vita. Amo il calcio sin da piccolino. Il Milan per me rappresenta qualcosa di speciale. Una chance unica al mondo per me. Abbiamo vissuto dei momenti duri, ma adesso siamo qui. Sono orgoglioso e mi sento privilegiato”.

Sogna anche lei?

“Si, assolutamente. Ma i sogni devono essere accompagnati dal lavoro. Noi siamo un club inclusivo, progressista, ecco perché era ed è importante avere la squadra femminile. Così come il lavoro che facciamo nell’area razzismo, Questo non è solo un club di calcio, è molto di più”.

Qual è la sua posizione sul razzismo, un tema che a lei sta molto a cuore?

“Tutti abbiamo il pregiudizio. Nessuno è perfetto e questo problema lo si trova ovunque nel calcio. Il calcio riflette la società. Ma il calcio guida la società. Calcio femminile? Anche qui c’era del pregiudizio”.

E il progetto stadio?

“Gli stadi sono la base dello sport moderno. E' un dovere pensare ai tifosi del futuro, che meritano un club con uno stadio moderno, con tutto ciò che serve. Serve uno stadio che ci renda orgogliosi. il nostro impegno è quello di creare uno stadio per Milano e per i tifosi del Milan".

Il derby sarà la partita-scudetto?

“Siamo all’inizio del percorso, non alla fine. Il nostro progetto è a lungo termine, non è solo legato a questa stagione. Ho fatto e farò errori, ma prometto che faccio e farò tutto per gli interessi del club. Sono arrivato qui perché ho un sogno per il club, un sogno calcistico, ma diventerà realtà solo attraverso il lavoro”.