Gazidis spiega la scelta del Milan: "La mia generazione sa bene cos'è questo club"

vedi letture

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista per il podcast "Futbol", soffermandosi anche sul motivo della scelta del Milan nel 2018: "Sono un appassionato di calcio fin da quanto ero bambino e la mia generazione sa bene cos'è il Milan. È un club internazionale e dopo anni di difficoltà da parte della società, per me era un'opportunità unica. Nel calcio è probabile che non ci sia un club di questa importanza. L'ho trovata una sfida davvero intrigrante da un punto di vista professionale e ho ritenuto che valesse la pena coglierla. Siamo ancora nel pieno del lavoro, ci stiamo muovendo nella direzione giusta, qui tutto è votato alla grandezza".