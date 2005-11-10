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Genoa, altro acquisto: il comunicato sull'arrivo del classe 2003 Elias Havel

Genoa, altro acquisto: il comunicato sull'arrivo del classe 2003 Elias Havel TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 18:15Serie A

Nuovo acquisto per il Genoa di Daniele De Rossi che in questi minuti ha annunciato l'arrivo dell'attaccante classe 2003 Elias Havel. Questa la nota del Grifone:

"Genoa CFC comunica di aver formalizzato con TSV Hartberg l’acquisizione – a titolo definitivo – dei diritti sportivi dell’attaccante Elias Havel. Nato a Vienna il 16 aprile 2003, Elias ha già debuttato nella Nazionale austriaca, mettendosi in luce come uno dei giocatori emergenti nei campionati di militanza.

In curriculum Havel vanta uno score di 18 gol e 5 assist in 65 partite di Bundesliga austriaca e di 13 reti, con 11 assist, in 61 gare di 2. Liga in seconda divisione. Il giocatore ha firmato con il club, tra gli affreschi di Villa Rostan, un contratto pluriennale dopo le visite negli ambulatori di CDS – La Tua Casa della Salute, official medical partner per il quinto anno consecutivo.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “”Elias porterà velocità ed attacco alla profondità nella nostra rosa, due qualità che riteniamo molto importanti per la nostra maniera di intendere il calcio. Benvenuto al Genoa, Elias!” ‎

L’attaccante Elias Havel: “Il Genoa è un’occasione importante, sono entusiasta della scelta e farò di tutto per cercare di velocizzare l’ambientamento. Ringrazio la società per la considerazione e do appuntamento ai tifosi allo stadio”.".

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