Ufficiale Sampdoria, arriva Danel Sinani: il trequartista firma fino al 2028

La Sampdoria si rinforza con l'arrivo di Danel Sinani. Il trequartista lussemburghese, reduce dall'esperienza al St. Pauli, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nuovo innesto per la Sampdoria, che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Danel Sinani. Il classe 1997, reduce dall'esperienza al St. Pauli mette la propria esperienza internazionale al servizio dei blucerchiati con un contratto fino al 2028.

Sampdoria, ufficiale Danel Sinani: contratto fino al 2028

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Danel Sinani (nato a Belgrado, Serbia, il 5 aprile 1997). Il centrocampista offensivo ha firmato un contratto con i Blucerchiati fino al 30 giugno 2028.

Sinani arriva alla Sampdoria portando qualità, imprevedibilità e una vasta esperienza internazionale acquisita in diversi campionati europei. Nato a Belgrado, in Serbia, di origini albanesi e naturalizzato lussemburghese, il nuovo rinforzo blucerchiato è un calciatore versatile e dinamico, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie alla sua velocità, alla corsa senza palla e alle eccellenti abilità nell’uno contro uno.

Cresciuto in Lussemburgo con il Racing Union Luxembourg e successivamente con la F91 Dudelange, Sinani si è trasferito in Inghilterra al Norwich City nell’estate del 2020. La sua esperienza è continuata con due prestiti ai belgi del Waasland-Beveren e agli inglesi dell’Huddersfield Town, prima di tornare al Norwich e trascorrere un nuovo periodo al Wigan Athletic. Nel 2023, il suo trasferimento in Germania al St. Pauli ha rappresentato un ulteriore passo avanti in termini di crescita e consapevolezza nei propri mezzi: con il club tedesco ha collezionato infatti 56 presenze e realizzato 7 reti in due stagioni in Bundesliga.

Velocità, tecnica, palleggio e una forte capacità di fornire assist ai compagni rendono Sinani un profilo di assoluto valore. In grado di giocare a centrocampo così come in attacco, arriva per mettere le proprie qualità al servizio della Sampdoria.