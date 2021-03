Genoa e Udinese non si fanno male, è 1-1. Ripresa sonnolenta, almeno fino all'incrocio di Behrami

Apre le danze Pandev, le chiude De Paul al trentesimo. Solo Pereyra ha le idee per spostare gli equilibri, Zajc e Behrami si mangiano le mani

LE FORMAZIONI - Senza Destro in attacco, Ballardini preferisce la coppia fra Shomurodov e Pandev, lasciando Scamacca in panchina. Per il resto 3-5-2 speculare fra le due squadre, anche se l'Udinese preferisce inserire Pereyra in appoggio a Llorente rispetto a un'altra punta. Interessante la battaglia in mezzo al campo fra Strootman e De Paul.

AL PRIMO AFFONDO - La gara inizia su ritmi lenti, ma il Genoa passa praticamente subito. Strootman fa partire l'azione e si allarga sulla sinistra per andare a mettere in mezzo. Pandev riesce a contenere l'arrivo del difensore avversario e, dopo avere stoppato, insacca da pochi passi sul primo palo, con Musso battuto. L'arbitro Camplone prima annulla, poi va a vedere lo svolgersi dell'azione al Var e concede l'1-0 del Grifone. La reazione non si fa attendere molto, visto che al quattordicesimo Pereyra pareggerebbe, ma l'azione è viziata da un fuorigioco in partenza di Llorente.

EQUILIBRIO - Le due squadre si annullano, sia nei ribaltamenti di fronte che nelle occasioni, comunque non troppe. Così quando Pereyra riesce a sfondare la riga del fuorigioco genoana, con un inserimento con i tempi giusti, Criscito è costretto ad affondarlo da pochi passi. Giallo giusto, rigore altrettanto, De Paul sceglie per la battuta centrale e per firmare, alla mezz'ora, il pari precedentemente negato. Qualche minuto dopo una palla di Larsen finisce in mezzo all'area, sulla testa di Llorente che, da due passi, non riesce a battere Perin.

SCARAMUCCE - Nella seconda frazione le due squade ci provano, senza la convinzione di dovere vincere per forza, anche se Pereyra cerca la giocata bellissima in mezzo a quattro avversari, mentre Stryger Larsen calcia dalla distanza centralmente. Il Genoa tenta con Zappacosta, ma anche il suo tiro finisce molto largo. La verità è che né Musso né Perin fanno una parata. Solo Pereyra cerca di svegliare la partita, tutto il resto è sonnecchiante in attesa del novantesimo.

FINALE THRILLER - Nel recupero Zajc salta tutti e, da due passi, spara comunque fuori, per un secondo tempo con zero tiri in porta. A cambiare la statistica è Behrami che, in percussione, arriva fino in fndo e con il destro spara esattamente all'incrocio, da posizione impossibile. Musso era comunque a guardia del palo.

GENOA-UDINESE 1-1

Marcatori: Pandev 9', De Paul 30'.

Genoa (3-5-2)

Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (dall'82 Behrami), Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov (dall'89' Pjaca), Pandev (dal 70' Scamacca).

Udinese (3-5-1-1)

Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (dal 63' Makengo), Stryger Larsen; Pereyra; Llorente (dall'80' Nestorovski).