Ufficiale Genoa, Miretti è un nuovo giocatore rossoblù: indosserà la maglia numero 23

Dopo le visite mediche che si sono svolte nella mattinata di ieri, il Genoa ha ufficializzato Fabio Miretti. Il centrocampista arriva in prestito dalla Juventus ed indosserà la maglia numero 23. Questo il comunicato diramato dalla società rossoblù sulla propria pagina ufficiale di X:

"Fabio Miretti è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Pinerolo il 03/08/2003 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra UEFA Champions League ed Europa League. In maglia bianconera alza anche una Coppa Italia nella stagione 2023/2024. Benvenuto in rossoblù, Fabio!".

𝑴𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊 is rossoblù 🔴🔵 pic.twitter.com/5tgtoN7BKf — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 25, 2024