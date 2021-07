Genoa, obiettivo rinnovo per Ballardini. Ma al momento non c'è intesa con il tecnico

vedi letture

Non c'è alcun accordo tra il Genoa e Davide Ballardini per il prolungamento del contratto del tecnico ravennate. L'obiettivo di entrambe le parti - riferisce Sky Sport - è evitare di cominciare la prossima stagione con l'allenatore rossoblù in scadenza: nessun malumore al momento, ma per la fumata bianca occorrerà attendere ancora un po' di tempo.