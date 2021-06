Genoa, Strootman resta la priorità di Preziosi. Il Cagliari prova a inserirsi

vedi letture

Kevin Strootman e il Genoa hanno raggiunto un accordo di massima per la conferma dell'olandese in Liguria dopo i mesi passati in prestito nello scorso campionato. Come riportato nelle ultime ore, manca l'intesa col Marsiglia che per Tuttosport potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore però si sarebbe inserito anche il Cagliari, molto interessato al giocatore in esubero dall'OM.