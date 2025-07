Ufficiale Genoa, tripla operazione: prolungato il prestito di Siegrist. Matturro ha rinnovato prima di partire

vedi letture

Tripla operazione in casa Genoa per quel che riguarda il mercato. Nelle scorse ore il Grifone aveva formalizzato la cessione in prestito di Alan Matturro al Levante, ma prima di dare il via alla partenza il giocatore ha prolungato il proprio contratto coi rossoblù. Rinnovo anche per il portiere Daniele Sommariva, mentre per Benjamin Siegrist è stato rinnovato l'accordo di prestito col Rapid Bucarest. Di seguito la nota del Genoa con le tre operazioni:

"Il Genoa CFC comunica di aver formalizzato con il FC Rapid Bucarest l’estensione del prestito relativo alle prestazioni sportive del portiere Benjamin Siegrist, in forza all’organico della prima squadra dalla seconda parte della stagione ‘24/25.

Contestualmente il Club rende noto di aver prolungato fino al 2028 il contratto con il difensore Alan Matturro, prima del trasferimento in prestito al Levante Ud, e di aver esteso il rapporto di lavoro, prolungandolo fino al 30/06/2026, con il portiere Daniele Sommariva, cresciuto nelle nostre giovanili prima di approdare al circuito professionistico".